Климкин о гарантиях безопасности: Россия может взять паузу, но никогда не откажется от уничтожения Украины

Климкин: Лучшая гарантия нашей безопасности – это украинцы, люди, которыми вдохновляется и от которых сходит с ума мир Фото: EPA

"Мы живем в мире, где только сила и боевой дух что-то гарантируют. Украинцы единственные, кто это показал и доказал. Кто верит хоть в какие-нибудь гарантии от путинского режима? По-видимому, никто. Даже сам [президент РФ Владимир] Путин. Кто верит в волю всего коллективного Запада пойти на любые жертвы ради Украины, включая ядерный конфликт?" – отметил эксперт.

По словам Климкина, гарантии будут работать, только когда Украина в разы укрепит свой потенциал безопасности – от людей до оружия.

"Россия может взять паузу, но никогда не откажется от уничтожения Украины. Либо мы сильные, либо нам нужен ядерный зонтик НАТО или США, что на самом деле почти одно и то же. Тогда и разговор о внешних гарантиях имеет смысл. И все равно: лучшая гарантия нашей безопасности – это украинцы, люди, которыми вдохновляется и от которых сходит с ума – в хорошем смысле – мир", – подчеркнул он.