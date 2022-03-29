Климкин о гарантиях безопасности: Россия может взять паузу, но никогда не откажется от уничтожения Украины

"Мы живем в мире, где только сила и боевой дух что-то гарантируют. Украинцы единственные, кто это показал и доказал. Кто верит хоть в какие-нибудь гарантии от путинского режима? По-видимому, никто. Даже сам [президент РФ Владимир] Путин. Кто верит в волю всего коллективного Запада пойти на любые жертвы ради Украины, включая ядерный конфликт?" – отметил эксперт.
По словам Климкина, гарантии будут работать, только когда Украина в разы укрепит свой потенциал безопасности – от людей до оружия.
"Россия может взять паузу, но никогда не откажется от уничтожения Украины. Либо мы сильные, либо нам нужен ядерный зонтик НАТО или США, что на самом деле почти одно и то же. Тогда и разговор о внешних гарантиях имеет смысл. И все равно: лучшая гарантия нашей безопасности – это украинцы, люди, которыми вдохновляется и от которых сходит с ума – в хорошем смысле – мир", – подчеркнул он.
Сегодня в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.
По итогам встречи глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что сегодня Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.