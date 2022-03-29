Кирилл Тимошенко: Украине необходимы гарантии безопасности, которые будут более жесткими, чем пятая статья НАТО

Кирилл Тимошенко – в составе украинской делегации на переговорах с Россией в Турции Фото: пресс-служба Офиса президента

"Украина озвучила свою позицию на переговорах. Украине необходимы гарантии безопасности, которые будут более жесткими, чем пятая статья НАТО, гарантии должны быть в форме договора, который должен быть подписан и ратифицирован всеми странами-гарантами. Механизм гарантий: в случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство. Среди гарантов мы видим страны Совбеза ООН, это Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль", – написал он.

Тимошенко добавил, что и другие страны могут присоединиться к этому списку.

"Временно гарантии не будут работать на территории оккупированного Крыма и ОРДЛО. Все страны-гаранты не будут выступать против, а будут помогать вступлению Украины в ЕС. Мы должны получить поддержку общества относительно предложенного решения", – подытожил заместитель руководителя Офиса президента.

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