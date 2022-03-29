Кирилл Тимошенко: Украине необходимы гарантии безопасности, которые будут более жесткими, чем пятая статья НАТО

"Украина озвучила свою позицию на переговорах. Украине необходимы гарантии безопасности, которые будут более жесткими, чем пятая статья НАТО, гарантии должны быть в форме договора, который должен быть подписан и ратифицирован всеми странами-гарантами. Механизм гарантий: в случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство. Среди гарантов мы видим страны Совбеза ООН, это Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль", – написал он.
Тимошенко добавил, что и другие страны могут присоединиться к этому списку.
"Временно гарантии не будут работать на территории оккупированного Крыма и ОРДЛО. Все страны-гаранты не будут выступать против, а будут помогать вступлению Украины в ЕС. Мы должны получить поддержку общества относительно предложенного решения", – подытожил заместитель руководителя Офиса президента.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.
FT со ссылкой на четыре источника написала 28 марта, что Россия в рамках переговоров о прекращении огня больше не требует "денацификации" Украины, а также согласна на ее вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО.
В то же время РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул Арахамия. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.
По словам президента Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования о "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.