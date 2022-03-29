Российские военные с Тихоокеанского флота отказались воевать в Украине – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидированы 17,2 тыс. российских оккупантов Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Существует проблема усиления и проведения ротации имеющейся группировки противника. Так, только в Тихоокеанском флоте вооруженных сил Российской Федерации подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции" не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)