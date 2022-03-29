Российские военные с Тихоокеанского флота отказались воевать в Украине – Генштаб ВСУ

"Существует проблема усиления и проведения ротации имеющейся группировки противника. Так, только в Тихоокеанском флоте вооруженных сил Российской Федерации подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции" не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери армии российских оккупантов составили около 17,2 тыс. человек личного состава.