Наработано достаточно материала, чтобы встреча Зеленского и Путина стала возможной – Арахамия

Арахамия: Мы считаем, что уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и РФ Фото: Давид Арахамия / Telegram

Арахамия рассказывал, что сегодня на переговорах украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который также входит в состав делегации, сказал, что перед ратификацией договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.

Нардеп уточнил, что Россия пока не ответила на это предложение Украины. "Мы сегодня передаем его российской стороне. Сейчас будем от них ждать ответа", – пояснил он.

Другой член украинской делегации, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый сказал, что переговоры с Россией будут продолжаться.

"Переговоры с РФ будут продолжаться ближайшие две недели, но мы уже начали консультации со всеми странами-гарантами. Я думаю, что через две недели уже будет возможность пригласить страны-гаранты в многосторонних переговорах, до этого времени должно произойти согласование наиболее принципиальных разногласий на самом высоком политическом уровне", – заявил он.

Потом Арахамия добавил: "Мы считаем, что уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации. Направили такое предложение Российской Федерации и ожидаем от них ответа".

Чалый продолжил, что в случае, когда на самом высоком политическом уровне "будут найдены эти окончательные договоренности", будет вестись подготовка многосторонней конференции, на которой примут участие высшие должностные лица государств-гарантов и "будет подписан этот многосторонний договор".

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