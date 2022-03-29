Российские оккупанты принудительно вывезли в РФ и Беларусь 40 тыс. украинцев – МИД Украины

"Столкнувшись с тотальным сопротивлением, Россия вновь применила репрессии, применявшиеся на Донбассе и в Крыму. На данный момент оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов, журналистов. Всего в Россию и Беларусь принудительно перевезли 40 тыс. украинцев", – говорится в сообщении.
Украинские дипломаты призвали требовать их "немедленного освобождения".
Facing total resistance, * reapplied oppressions it used in Donbas and Crimea. As of now, the invaders abducted about 30 local leaders, activists, journalists. In total 40K Ukrainians were forcibly transferred to * & * . Follow #TheTaken campaign & demand their immediate release pic.twitter.com/3nG2Dko51o— MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) March 29, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В том же 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. До февраля 2022 года РФ официально не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, после оккупации в Крым переселили порядка 600 тыс. россиян, что изменило демографическую ситуацию на полуострове. В то же время жителям ОРДЛО Россия массово выдает свои паспорта.