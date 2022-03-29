Нарушает нормы международного права – Нацбанк Украины прокомментировал введение в оборот российских рублей на оккупированных территориях

Национальный банк Украины считает недопустимыми действия РФ по ограничению оборота наличной и безналичной гривны и введению в оборот рубля на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Такие действия российских захватчиков невозможны без преступной поддержки и воли руководства Центрального банка РФ. В связи с этим Национальный банк Украины отмечает, что, согласно Конституции Украины, единственной денежной единицей Украины является гривна. Выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов в качестве средства платежа запрещены", – подчеркнули в релизе.

В НБУ считают, что РФ создает дополнительные предпосылки для гуманитарного кризиса на временно захваченных территориях. Банковская система Украины может осуществлять обслуживание населения и обеспечивать оборот гривны на них.