Шольц отклонил требование России платить за газ в рублях

Канцлер заявил, что большинство существующих соглашений с РФ по закупке газа требуют оплаты в евро или долларах США Фото: ЕРА

Выступая на пресс-конференции после саммита стран G7 в Брюсселе, Шольц заявил, что большинство существующих соглашений с РФ по закупке газа требуют оплаты в евро или долларах США, пишет Politico.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что будет принимать оплату за газ от "недружественных стран", в перечень которых входят ЕС и США, в рублях. По его словам, он решил "в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, в российские рубли".

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