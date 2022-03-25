Шольц отклонил требование России платить за газ в рублях

Выступая на пресс-конференции после саммита стран G7 в Брюсселе, Шольц заявил, что большинство существующих соглашений с РФ по закупке газа требуют оплаты в евро или долларах США, пишет Politico.
23 марта президент России Владимир Путин заявил, что будет принимать оплату за газ от "недружественных стран", в перечень которых входят ЕС и США, в рублях. По его словам, он решил "в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, в российские рубли".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.
Эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – уже ввели США. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа. Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
После введения санкций Россия утвердила перечень "недружественных стран", в который попали все страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Австралия, Южная Корея, Япония, Австралия, Сингапур, Тайвань, Украина и еще ряд государств.
В минфине РФ заявляли, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта.