Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью

"Люди спрашивают, почему я сейчас поддерживаю Украину? Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он.
Налчаджиоглу отметил, что из-за войны уехал из Украины – вместе со своей невестой, украинским визажистом Лилией Реус он находится в Турции.
"Из-за войны я не могу видеться со своей любимой дочерью", – признался он. Налчаджиоглу не уточнил, где сейчас находится 10-летняя София.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не написала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор – РФ, напавшая на Украину. Сейчас страница артистки в Instagram удалена.
21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.
Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.
22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.
Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве.