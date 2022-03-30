Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью

Налчаджиоглу: Из-за войны я не могу видеться со своей любимой дочерью Фото: muratnalca / Instagram

"Люди спрашивают, почему я сейчас поддерживаю Украину? Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он.

Налчаджиоглу отметил, что из-за войны уехал из Украины – вместе со своей невестой, украинским визажистом Лилией Реус он находится в Турции.

"Из-за войны я не могу видеться со своей любимой дочерью", – признался он. Налчаджиоглу не уточнил, где сейчас находится 10-летняя София.

Скриншот: muratnalca / Instagram

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