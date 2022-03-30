Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2022
 
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Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью

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Налчаджиоглу: Из-за войны я не могу видеться со своей любимой дочерью
Налчаджиоглу: Из-за войны я не могу видеться со своей любимой дочерью
Фото: muratnalca / Instagram

Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину украинской певицы Ани Лорак, украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу 28 марта в Instagram Stories сообщил, что теперь не может видеться с дочерью.

"Люди спрашивают, почему я сейчас поддерживаю Украину? Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он. 

Налчаджиоглу отметил, что из-за войны уехал из Украины – вместе со своей невестой, украинским визажистом Лилией Реус он находится в Турции. 

"Из-за войны я не могу видеться со своей любимой дочерью", – признался он. Налчаджиоглу не уточнил, где сейчас находится 10-летняя София.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не написала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор – РФ, напавшая на Украину. Сейчас страница артистки в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве. 

Теги: Турция, война, Ани Лорак, война России против Украины, певица, Мурат Налчаджиоглу
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