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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сказать "Нет войне" еще хуже, чем не сказать ничего". Мария Яремчук высказалась о замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак

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Яремчук: Артистам, которые живут в России и не говорят о войне, возвращения назад нет
Яремчук: Артистам, которые живут в России и не говорят о войне, возвращения назад нет
Фото: m_yaremchuk / Instagram

Украинская певица Мария Яремчук в интервью, которое опубликовано 26 марта на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что после нападения РФ на Украину больше всего разочарована молчанием украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России.

"Если до этого какие-то полумеры могли быть, Ани Лорак выступала в Украине в этом году, то в данной ситуации это просто вопиюще! Нет слов, чтобы оставаться корректной и не использовать нецензурные слова, – заявила Яремчук. – Это же не конкурс красоты, где все Мисс Вселенная кричат: "Мы за мир и чтобы детки не болели". Это война, и эти детки гибнут здесь и сейчас, гибнут люди! Гнев такой, и ярость, и злость, и печаль, колоссальная печаль, что мне кажется иногда, что сердце столько выдержать не может. Банально сказать "Нет войне" еще хуже, чем не сказать ничего, мне кажется".

Яремчук подчеркнула, что после участия в "Евровидении 2014" у нее были заказы на выступление в РФ, но она отказалась.

"С 2014 года, с того момента, как наша суверенность была "оспорена" Российской Федерацией, мы должны были сделать свои выводы. Я думаю, что сейчас это просто край! Нашим артистам, которые живут в России и не говорят о войне, возвращения назад нет", – подытожила певица.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Теги: Мария Яремчук, Ани Лорак, война России против Украины
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