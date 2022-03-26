"Сказать "Нет войне" еще хуже, чем не сказать ничего". Мария Яремчук высказалась о замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак

Яремчук: Артистам, которые живут в России и не говорят о войне, возвращения назад нет Фото: m_yaremchuk / Instagram

"Если до этого какие-то полумеры могли быть, Ани Лорак выступала в Украине в этом году, то в данной ситуации это просто вопиюще! Нет слов, чтобы оставаться корректной и не использовать нецензурные слова, – заявила Яремчук. – Это же не конкурс красоты, где все Мисс Вселенная кричат: "Мы за мир и чтобы детки не болели". Это война, и эти детки гибнут здесь и сейчас, гибнут люди! Гнев такой, и ярость, и злость, и печаль, колоссальная печаль, что мне кажется иногда, что сердце столько выдержать не может. Банально сказать "Нет войне" еще хуже, чем не сказать ничего, мне кажется".

Яремчук подчеркнула, что после участия в "Евровидении 2014" у нее были заказы на выступление в РФ, но она отказалась.

"С 2014 года, с того момента, как наша суверенность была "оспорена" Российской Федерацией, мы должны были сделать свои выводы. Я думаю, что сейчас это просто край! Нашим артистам, которые живут в России и не говорят о войне, возвращения назад нет", – подытожила певица.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)