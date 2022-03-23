"Хочется начистить им морду". Астафьева высказалась об Ани Лорак и Тодоренко

"Меня возмущает, что молчит Ани Лорак. Света Лобода сказала на каком-то птичьем языке: "Мы маленькие люди…" Почему вы не говорите, что Россия напала на Украину и безжалостно убивает мирных жителей, ведь многие не верят. Для таких, которые молчат, отведены самые горячие места в аду", – заявила Астафьева.

По словам певицы, с теми, кто предпочитает отмалчиваться, у нее нет желания общаться.

"Я с такими людьми никогда не хочу говорить, но надеюсь, что я удержалась бы и не начистила ей морду. Это сейчас очень хочется сделать тем, кто молчит", – призналась Астафьева.

Также она дала оценку телеведущей Регине Тодоренко, которая игнорирует тему войны и не осуждает агрессию РФ в Украине.

"Есть люди, которые молчат или такие тупые, бл...дь, как эта тупая Регина, бл...дь. Она же мама! Она сейчас второй раз беременна. Как она может молчать? Как она приедет в Одессу? Я думаю, она никогда не приедет в Одессу. И неужели родители до нее не донесли? Они живут в Одессе. Они боятся потерять работу или упасть в грязь лицом. У каждого своя война, и с этим им жить до конца дней", – сказала Астафьева.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)