ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

"Хочется начистить им морду". Астафьева высказалась об Ани Лорак и Тодоренко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Астафьева: Для таких, которые молчат, отведены самые горячие места в аду
Астафьева: Для таких, которые молчат, отведены самые горячие места в аду
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская актриса и певица Даша Астафьева 23 марта в интервью программе "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ" высказалась о звездах, которые не стали высказывать свою точку зрения о войне России против Украины.

"Меня возмущает, что молчит Ани Лорак. Света Лобода сказала на каком-то птичьем языке: "Мы маленькие люди…" Почему вы не говорите, что Россия напала на Украину и безжалостно убивает мирных жителей, ведь многие не верят. Для таких, которые молчат, отведены самые горячие места в аду", – заявила Астафьева.

По словам певицы, с теми, кто предпочитает отмалчиваться, у нее нет желания общаться.

"Я с такими людьми никогда не хочу говорить, но надеюсь, что я удержалась бы и не начистила ей морду. Это сейчас очень хочется сделать тем, кто молчит", – призналась Астафьева.

Также она дала оценку телеведущей Регине Тодоренко, которая игнорирует тему войны и не осуждает агрессию РФ в Украине.

"Есть люди, которые молчат или такие тупые, бл...дь, как эта тупая Регина, бл...дь. Она же мама! Она сейчас второй раз беременна. Как она может молчать? Как она приедет в Одессу? Я думаю, она никогда не приедет в Одессу. И неужели родители до нее не донесли? Они живут в Одессе. Они боятся потерять работу или упасть в грязь лицом. У каждого своя война, и с этим им жить до конца дней", – сказала Астафьева.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Астафьева раскритиковала Тодоренко за то, что она во время войны РФ против Украины устроила разбор гардероба.

Теги: Россия, Украина, война, Ани Лорак, война России против Украины, актриса, Даша Астафьева, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (31101)
2
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (27865)
3
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (20253)
4
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (17486)
5
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (10971)
6
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (10738)
7
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину (9041)
8
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (8456)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS