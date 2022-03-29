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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не звезды, а дырки. Кровавые убийцы". Полякова высказалась о пропагандистке Гагариной и замалчивающей войну Ани Лорак

 
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Полякова: Сегодня нет полутонов. Ты сегодня должен сказать, за кого ты
Полякова: Сегодня нет полутонов. Ты сегодня должен сказать, за кого ты
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 28 марта в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" высказалась о российских коллегах, которое после нападения РФ на Украину замалчивают или поддерживают российскую агрессию.

В частности, певица упомянула российскую пропагандистку Полину Гагарину, которая выступила 18 марта на концерте, посвященном годовщине российской оккупации Крыма и поддержала войну России против Украины. 

"Я считаю, это не звезды, а дырки российского шоу-бизнеса. Все, кто приняли ту сторону. Это кровавые убийцы, у них руки в крови – такие, как Гагарина. Я вообще не понимаю – или они взяли ее детей в заложники и во время выступления на этом стадионе хотели отрезать им ручки и ножки, потому что я никак не могу оправдать то, что она сделала", – сказала артистка.

Полякова заявила, что после того концерта отправила личное сообщение Гагариной.

"Я написала: "Покойся с миром, когда-то талантливая певица", – призналась артистка. – Она для меня умерла".

Артистка также обратилась к украинским коллегам, которые до войны строили или продолжают строить карьеры в стране-агрессоре России. Не называя имен, певица с помощью цитаты дала понять, что речь идет, в частности, об украинской певице Ани Лорак, которая ранее в интервью каналу "1+1" называла себя "деревом любви".

"Те, кто молчат  все эти "голуби мира" и "деревья любви" – хочу сказать, что сегодня нет полутонов. Ты сегодня должен сказать, за кого ты. Нельзя быть сегодня просто за мир, просто аполитичным. И писать в Instagram "Мы за мир"  все равно что написать "Пчелы любят мед". Это херня. Это ничего не дает людям. Сегодня на людей, у которых миллионы подписчиков, смотрят люди. Это такая тупость, негуманность – молчать, когда в стране умирают дети, когда люди каждый день прощаются с жизнью", – подчеркнула Полякова.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.

Теги: шоу-бизнес, Ани Лорак, Полина Гагарина, война России против Украины, Оля Полякова
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