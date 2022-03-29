"Не звезды, а дырки. Кровавые убийцы". Полякова высказалась о пропагандистке Гагариной и замалчивающей войну Ани Лорак

Полякова: Сегодня нет полутонов. Ты сегодня должен сказать, за кого ты Фото: polyakovamusic / Instagram

В частности, певица упомянула российскую пропагандистку Полину Гагарину, которая выступила 18 марта на концерте, посвященном годовщине российской оккупации Крыма и поддержала войну России против Украины.

"Я считаю, это не звезды, а дырки российского шоу-бизнеса. Все, кто приняли ту сторону. Это кровавые убийцы, у них руки в крови – такие, как Гагарина. Я вообще не понимаю – или они взяли ее детей в заложники и во время выступления на этом стадионе хотели отрезать им ручки и ножки, потому что я никак не могу оправдать то, что она сделала", – сказала артистка.

Полякова заявила, что после того концерта отправила личное сообщение Гагариной.

"Я написала: "Покойся с миром, когда-то талантливая певица", – призналась артистка. – Она для меня умерла".

Артистка также обратилась к украинским коллегам, которые до войны строили или продолжают строить карьеры в стране-агрессоре России. Не называя имен, певица с помощью цитаты дала понять, что речь идет, в частности, об украинской певице Ани Лорак, которая ранее в интервью каналу "1+1" называла себя "деревом любви".

"Те, кто молчат – все эти "голуби мира" и "деревья любви" – хочу сказать, что сегодня нет полутонов. Ты сегодня должен сказать, за кого ты. Нельзя быть сегодня просто за мир, просто аполитичным. И писать в Instagram "Мы за мир" – все равно что написать "Пчелы любят мед". Это херня. Это ничего не дает людям. Сегодня на людей, у которых миллионы подписчиков, смотрят люди. Это такая тупость, негуманность – молчать, когда в стране умирают дети, когда люди каждый день прощаются с жизнью", – подчеркнула Полякова.

ВИДЕО

Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)