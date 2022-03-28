  "Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне

"Я с двумя детьми уехала за границу, а мой муж остался защищать территорию. Муж меня поддерживает, потому что я оторвана от дома, оторвана от того, что любила и люблю, – рассказала артистка. – У меня впервые в жизни нет никаких планов. Я не понимаю, чем я буду заниматься, будет ли куда вернуться, нужна ли будет моя профессия и то, что я делала до войны. И в этой ситуации находятся миллионы женщин. Но мы абсолютно точно победим!"

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне".

В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова с мужем, украинским бизнесменом Вадимом Буряковским воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).