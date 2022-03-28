Бульвар Шоубиз
 
28 марта, 2022
 
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"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже

До нападения РФ на Украину Лобода строила карьеру в РФ
До нападения РФ на Украину Лобода строила карьеру в РФ
Фото: lobodaofficial / Instagram

Экс-продюсер украинской певицы Светланы Лободы (Loboda) 27 марта в Facebook обнародовала список, в котором перечислила все, что "было сделано Лободой и ее командой за прошедший месяц".

Свою публикацию она сделала в ответ на слова украинского артиста Андрея Данилко о том, что он не верит в искренность Лободы, которая спустя несколько дней после нападения РФ на Украину записала ролик со слезами на глазах. По мнению Данилко, артистка могла записать несколько дублей. 

В ответ Крапивина заявила, что Лобода перечислила 1,5 млн грн в благотворительный фонд украинской ведущей Маши Ефросининой, собирала гуманитарную помощь для украинских переселенцев в Латвии, предоставила автомобиль спасающему животных из Ирпеня украинскому актеру Алексею Суровцеву, "миллионы гривен" перевела киевским волонтерам, а также вывезла в безопасные места более 100 семей.

"Что сделали вы конкретно за все это время, кроме того что обсудили всех коллег на всех возможных платформах? Я хочу, чтобы вы ответили мне, если не слишком заняты очередным интервью, в котором обсуждаете насколько правдоподобно плачет в своем видео артистка, а, в первую очередь женщина", – написала Крапивина, обвинив Данилко в злоупотреблении алкоголем.

"Андрей работает на информационном фронте, это тоже важно. Вам не нравится, что он четко, без заискиваний озвучивает свою позицию, а не просто говорит неопределенное "нет войне"? На это тоже нужна смелость. Он отрезал все пути в РФ", – отреагировала на публикацию пользователь Анна Ерошкина.

"А Лобода открыто высказала, кто агрессор? Она призывает свою аудиторию в РФ остановить войну? Или она помогает, но сидя одной жопой на двух стульях?"  – поинтересовалась Kseniia Korolchuk.

"Нателла, создается впечатление, что вы как тот стафф, который каждый раз защищает свою Свету. Она что –не может сама за себя сказать? Или созданный образ святой плакальщицы не позволяет эй этого сделать? Данилко допустил, что ее слезы были фальшивы. Имеет полное право. Ее фальшь и прежде считывалась во многих интервью и поведении. Это хорошо, что она помогает. Но этим не купишь уважением нации", – ответил Крапивиной Max Serikov.

https://www.facebook.com/natella.krapivina/videos/669323454319822/


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России.

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад"Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.

Теги: Андрей Данилко, благотворительный фонд , Loboda, Нателла Крапивина
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