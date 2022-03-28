"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже

Свою публикацию она сделала в ответ на слова украинского артиста Андрея Данилко о том, что он не верит в искренность Лободы, которая спустя несколько дней после нападения РФ на Украину записала ролик со слезами на глазах. По мнению Данилко, артистка могла записать несколько дублей.

В ответ Крапивина заявила, что Лобода перечислила 1,5 млн грн в благотворительный фонд украинской ведущей Маши Ефросининой, собирала гуманитарную помощь для украинских переселенцев в Латвии, предоставила автомобиль спасающему животных из Ирпеня украинскому актеру Алексею Суровцеву, "миллионы гривен" перевела киевским волонтерам, а также вывезла в безопасные места более 100 семей.

"Что сделали вы конкретно за все это время, кроме того что обсудили всех коллег на всех возможных платформах? Я хочу, чтобы вы ответили мне, если не слишком заняты очередным интервью, в котором обсуждаете насколько правдоподобно плачет в своем видео артистка, а, в первую очередь женщина", – написала Крапивина, обвинив Данилко в злоупотреблении алкоголем.

"Андрей работает на информационном фронте, это тоже важно. Вам не нравится, что он четко, без заискиваний озвучивает свою позицию, а не просто говорит неопределенное "нет войне"? На это тоже нужна смелость. Он отрезал все пути в РФ", – отреагировала на публикацию пользователь Анна Ерошкина.

"А Лобода открыто высказала, кто агрессор? Она призывает свою аудиторию в РФ остановить войну? Или она помогает, но сидя одной жопой на двух стульях?" – поинтересовалась Kseniia Korolchuk.

"Нателла, создается впечатление, что вы как тот стафф, который каждый раз защищает свою Свету. Она что –не может сама за себя сказать? Или созданный образ святой плакальщицы не позволяет эй этого сделать? Данилко допустил, что ее слезы были фальшивы. Имеет полное право. Ее фальшь и прежде считывалась во многих интервью и поведении. Это хорошо, что она помогает. Но этим не купишь уважением нации", – ответил Крапивиной Max Serikov.





Война России против Украины. Главное (обновляется)