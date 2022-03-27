  "Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы

Данилко допустил, что артистка могла записывать ролик, с нескольких дублей.

"Меня это раздражало. У меня не было сопереживания. Я вижу фальш. Когда я вижу пятый дубль, меня это раздражает: "Как я плакала в этом дубле? Ребята, давайте еще раз!" Дай бог, чтобы я был не прав, но у меня такое ощущение. Я должен сопереживать человеку. Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись", – заявил он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До нападения РФ на Украину Лобода гастролировала в России.

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.