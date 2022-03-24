"Месяц, как российские войска вторглись в Украину". Loboda впервые осудила действия российских оккупантов. Ранее ее предложили лишить званий

"Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в жизнь каждого украинца. Ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем не винных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Украинские воины доказывают, что Украина не сдастся никогда и ее не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей земле! – написала она. – Мои родственники, папа, бабушка до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слезы невозможно остановить".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к Лободе с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.
1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". 17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.
21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.