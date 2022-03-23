Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост

"Вчера на территории Украины был заблокирован мой Instagram. Произошло это сразу после того, как я сделала пост о благотворительных программах, направленных на помощь лишившимся своего дома украинцам. Меня ужасает уровень цинизма заказчиков, которые в тот момент, когда часть регионов Украины находятся на грани гуманитарной катастрофы, стремятся заработать дешевую популярность в узких кругах бесконечным популизмом вместо реальных дел. Не время для вражды внутри, доносов и списков, не превращайтесь в тех, против кого воюете", – написала артистка, не называя ни имен, ни страну-агрессора, напавшую на Украину.
Спустя время она отредактировала свой пост, убрав заявление о "циничных заказчиках".
"Это было удобно для кого-то, для кого мое молчание играло на руку. Поэтому я и моя команда продолжаем активно помогать, но теперь мы будем об этом и рассказывать", – говорится в новой редакции заявления певицы.
1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". 17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.
21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.