Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост

"Вчера на территории Украины был заблокирован мой Instagram. Произошло это сразу после того, как я сделала пост о благотворительных программах, направленных на помощь лишившимся своего дома украинцам. Меня ужасает уровень цинизма заказчиков, которые в тот момент, когда часть регионов Украины находятся на грани гуманитарной катастрофы, стремятся заработать дешевую популярность в узких кругах бесконечным популизмом вместо реальных дел. Не время для вражды внутри, доносов и списков, не превращайтесь в тех, против кого воюете", – написала артистка, не называя ни имен, ни страну-агрессора, напавшую на Украину.

Спустя время она отредактировала свой пост, убрав заявление о "циничных заказчиках".

"Это было удобно для кого-то, для кого мое молчание играло на руку. Поэтому я и моя команда продолжаем активно помогать, но теперь мы будем об этом и рассказывать", – говорится в новой редакции заявления певицы.