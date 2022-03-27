  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу

Кондратюк отметил, что хотел бы, чтобы Ани Лорак, Лободу и Maruv "взяли за шиворот и заставили выступить в коротких юбках для оккупировавших Бучу кадыровцев" Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

"Поздно всралась Света Лобода. Могу ей сказать в глаза, – сказал он. – Те украинские певицы, которые выступают в России, не имеют права носить ни единого звания, потому что на них въехали российские танки, влетели российские самолеты на украинскую землю. Они были тем передовым фронтом, разведчиками, которые прощупывали возможность и прийти сюда".

По словам ведущего, артисты, которые строили карьеру в РФ, должны быть лишены всех званий и привилегий, которые им когда-то давали.

"Я не знаю, что делать с больной девушкой Maruv – на ее родине в Павлограде расфигачили железнодорожную станцию те, для кого она поет и показывает голую и красивую задницу. Что с ней делать? Одноклеточные существа", – высказался он.

Кондратюк отметил, что хотел бы, чтобы Ани Лорак, Лободу и Maruv "взяли за шиворот и заставили выступить в коротких юбках для оккупировавших Бучу кадыровцев".

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Видео: 5 канал / YouTube

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