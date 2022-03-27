Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2022
 
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Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу

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Кондратюк отметил, что хотел бы, чтобы Ани Лорак, Лободу и Maruv "взяли за шиворот и заставили выступить в коротких юбках для оккупировавших Бучу кадыровцев"
Кондратюк отметил, что хотел бы, чтобы Ани Лорак, Лободу и Maruv "взяли за шиворот и заставили выступить в коротких юбках для оккупировавших Бучу кадыровцев"
Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк в интервью "5 каналу" рассказал о своем отношении к украинским певицам Maruv и Ани Лорак, которые до нападения РФ на Украину строили карьеру в стране-агрессоре, а после начала войны замалчивают ее. Также ведущий прокомментировал позицию певицы Loboda, которая спустя месяц после российского вторжения осудила действия в РФ.

"Поздно всралась Света Лобода. Могу ей сказать в глаза, – сказал он. – Те украинские певицы, которые выступают в России, не имеют права носить ни единого звания, потому что на них въехали российские танки, влетели российские самолеты на украинскую землю. Они были тем передовым фронтом, разведчиками, которые прощупывали возможность и прийти сюда".

По словам ведущего, артисты, которые строили карьеру в РФ, должны быть лишены всех званий и привилегий, которые им когда-то давали.

"Я не знаю, что делать с больной девушкой Maruv  на ее родине в Павлограде расфигачили железнодорожную станцию те, для кого она поет и показывает голую и красивую задницу. Что с ней делать? Одноклеточные существа", – высказался он.

Кондратюк отметил, что хотел бы, чтобы Ани Лорак, Лободу и Maruv "взяли за шиворот и заставили выступить в коротких юбках для оккупировавших Бучу кадыровцев".

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых были указаны Loboda, Maruv и Ани Лорак.

Теги: Павлоград, Ани Лорак, война России против Украины, Игорь Кондратюк, Maruv
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