  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу

"Поздно всралась Света Лобода. Могу ей сказать в глаза, – сказал он. – Те украинские певицы, которые выступают в России, не имеют права носить ни единого звания, потому что на них въехали российские танки, влетели российские самолеты на украинскую землю. Они были тем передовым фронтом, разведчиками, которые прощупывали возможность и прийти сюда".
По словам ведущего, артисты, которые строили карьеру в РФ, должны быть лишены всех званий и привилегий, которые им когда-то давали.
"Я не знаю, что делать с больной девушкой Maruv – на ее родине в Павлограде расфигачили железнодорожную станцию те, для кого она поет и показывает голую и красивую задницу. Что с ней делать? Одноклеточные существа", – высказался он.
Кондратюк отметил, что хотел бы, чтобы Ани Лорак, Лободу и Maruv "взяли за шиворот и заставили выступить в коротких юбках для оккупировавших Бучу кадыровцев".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых были указаны Loboda, Maruv и Ани Лорак.