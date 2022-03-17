Бульвар Шоубиз
 
17 марта, 2022
 
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"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны

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Осадчая посоветовала Maruv получить паспорт РФ
Осадчая посоветовала Maruv получить паспорт РФ
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 16 марта в Instagram Stories вслед за украинской коллегой Лесей Никитюк обратилась к строящей карьеру в стране-агрессоре РФ украинской певице Maruv (Анне Корсун).

Поводом для обращения стало интервью Maruv российскому глянцу, опубликованное после нападения РФ на Украину. В анонсе интервью, скрин которого в Instagram Stories опубликовала Никитюк и продублировала Осадчая, указано, что Maruv "с уверенностью принимает жизнь в эпоху перемен".

"Аня, отдай украинский паспорт, получи российский и иди за российским кораблем", – написала Осадчая, подразумевая фразу, сказанную 24 февраля украинскими пограничниками на острове Змеиный в адрес экипажа военного корабля оккупантов. 

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война России против Украины, Катя Осадчая, Maruv
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