"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны

Поводом для обращения стало интервью Maruv российскому глянцу, опубликованное после нападения РФ на Украину. В анонсе интервью, скрин которого в Instagram Stories опубликовала Никитюк и продублировала Осадчая, указано, что Maruv "с уверенностью принимает жизнь в эпоху перемен".

"Аня, отдай украинский паспорт, получи российский и иди за российским кораблем", – написала Осадчая, подразумевая фразу, сказанную 24 февраля украинскими пограничниками на острове Змеиный в адрес экипажа военного корабля оккупантов.

Скриншот: kosadcha / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)