"Он – самый сложный". Арахамия заявил, что на переговорах с РФ вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки"

Арахамия: Мы понимали, что у нас не хватит политического мандата, чтобы обсуждать этот вопрос Фото: Александр Сенько / Facebook

"Он – самый сложный. На переговорных группах, честно говоря, его не трогали, потому что понимали, что у нас не хватит политического мандата, чтобы его обсуждать. Поэтому выносили его сразу за "скобки" до встречи лидеров, а работали по всем остальным вопросам", – сказал Арахамия.

По его словам, сейчас речь идет о возвращении войск на линии по состоянию на 23 февраля этого года.

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