"Он – самый сложный". Арахамия заявил, что на переговорах с РФ вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки"

"Он – самый сложный. На переговорных группах, честно говоря, его не трогали, потому что понимали, что у нас не хватит политического мандата, чтобы его обсуждать. Поэтому выносили его сразу за "скобки" до встречи лидеров, а работали по всем остальным вопросам", – сказал Арахамия.
По его словам, сейчас речь идет о возвращении войск на линии по состоянию на 23 февраля этого года.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
По итогам встречи Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил по итогам переговоров, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Американская разведка и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердили, что российские оккупанты действительно отходят от Киева.