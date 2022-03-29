СБУ: В рамках спецоперации из ОРДЛО вывезли пропагандиста, который работал на российские спецслужбы

В СБУ отметили, что пропагандист все им рассказал Фото: ЕРА

"СБУ провела спецоперацию и вывезла с временно оккупированной территории Донецкой области пропагандиста, работавшего на российские спецслужбы. Мужчина по указаниям ФСБ создавал выгодную картинку для так называемых "ЛДНР" и росСМИ", – сказано в сообщении.

В спецслужбе рассказали, что пропагандист "дал следователям СБУ ценные показания, в частности, как спецслужбы РФ координируют пропаганду, дают тематику и сценарии для сюжетов".

"Последняя его "режиссерская" работа: картинка, что якобы украинская армия обстреливает Донецк, ради которой боевики "ДНР" намеренно ударили из артиллерии по жилым кварталам города. А "для подлинности" пропагандистского сюжета ФСБ заранее отправила в эпицентр обстрела съемочную группу, которая ничего не подозревала", – объяснили в СБУ.