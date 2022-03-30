Макрон и Путин не смогли договориться об эвакуации жителей Мариуполя

Путин и Макрон провели уже 18 разговоров за четыре месяца Фото: EPA

"Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", – говорится в сообщении.

Президенты также обсудили гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Путин заявил, что для разрешения ситуации в этом городе "украинские боевики-националисты" должны прекратить сопротивление и сложить оружие.

По информации пресс-службы, "затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС". Договорились о продолжении контактов.

Официального заявления пресс-службы Елисейского дворца по итогам разговора пока нет. BFM TV сообщает, что в разговоре не удалось договориться по поводу проведения гуманитарной операции в Мариуполе.

Что касается переговоров, состоявшихся в Стамбуле, то российский президент отметил наличие продвижения в этом вопросе.

Последней обсуждаемой темой была оплата за российский газ. Макрон в разговоре остался на своей позиции, объяснив Путину, что оплата рублями невозможна.

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