Макрон и Путин не смогли договориться об эвакуации жителей Мариуполя

"Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", – говорится в сообщении.
Президенты также обсудили гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Путин заявил, что для разрешения ситуации в этом городе "украинские боевики-националисты" должны прекратить сопротивление и сложить оружие.
По информации пресс-службы, "затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС". Договорились о продолжении контактов.
Официального заявления пресс-службы Елисейского дворца по итогам разговора пока нет. BFM TV сообщает, что в разговоре не удалось договориться по поводу проведения гуманитарной операции в Мариуполе.
Что касается переговоров, состоявшихся в Стамбуле, то российский президент отметил наличие продвижения в этом вопросе.
Последней обсуждаемой темой была оплата за российский газ. Макрон в разговоре остался на своей позиции, объяснив Путину, что оплата рублями невозможна.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По подсчетам The New York Times, за последние четыре месяца Макрон 17 раз звонил Путину, нынешний звонок стал 18-м.