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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса

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Столтенберг: Россия неоднократно лгала о своих намерениях
Столтенберг: Россия неоднократно лгала о своих намерениях
Фото: EPA

По информации разведки НАТО, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить настуление в районе Донбасса. Об этом на брифинге 31 марта заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщила пресс-служба Альянса.

"Мы слышали недавние заявления о том, что Россия свернет военные действия вокруг Киева и на севере Украины. Но Россия неоднократно лгала о своих намерениях. Так что о России можно судить только по ее действиям, а не по ее словам. По данным нашей разведки, российские части не отходят, а перемещаются. Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса. В то же время Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. Так что можно ожидать дополнительных наступательных действий, приносящих еще больше страданий", – заявил он.

Столтенберг призвал РФ "положить конец этой бессмысленной войне, вывести все свои войска и добросовестно вести переговоры".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.

В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

31 марта британская разведка заявила, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами. 

Теги: Киев, НАТО, Йенс Столтенберг, разведка, война России против Украины
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