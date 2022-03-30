Британская разведка: Российские части, понеся большие потери, были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для переформирования и пополнения запасов

"Российские части, понеся большие потери, были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для переформирования и пополнения запасов. Такая активность оказывает дополнительное давление на Россию, которая проводит реорганизацию своих подразделений в передовых районах Украины", – говорится в сообщении.

По данным разведки, Россия, "скорее всего, продолжит компенсировать снижение своих возможностей наземного маневрирования массированными артиллерийскими и ракетными ударами".

"Заявленное Россией сосредоточение внимания на наступлении в Донецке и Луганске, вероятно, является молчаливым признанием того, что она борется более чем с одним важным направлением наступления", – указано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 March 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/202UH5Uz8t — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 30, 2022