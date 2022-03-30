В Генштабе подтвердили, что РФ частично отводит войска из Киевской и Черниговской областей. Данилов призвал не считать, что враг отступает

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляется частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, оккупанты испытывают существенные трудности с введением в боевой состав расконсервированной техники, а также несут значительные потери.
В Генштабе также отметили, что самопровозглашенное руководство Беларуси продолжает отрицать участие в войне против Украины, но предоставляет территорию для размещения подразделений ВС РФ, аэродромной и транспортной сети, места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет и больницы для раненых оккупантов.
В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцированы на харьковское и донецкое направления. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, пишет "Украинская правда".
"Часть людей, которые были на черниговском и на киевском направлениях, передислоцируются. Часть из них появляется на харьковском и донецком направлениях. Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", – сказал секретарь СНБО.
Он призвал не делать далеко идущих выводов из заявлений России об уменьшении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях и не считать, что враг окончательно отступает.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия "с целью повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров" решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Представитель РФ Владимир Мединский в эфире RT уточнил, что это не означает прекращения огня, сообщал "Интерфакс". По мнению Мединского, Россия сделала "два огромных шага к миру", один из которых – постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлении, второй связан с "возможностью встречи президентов РФ и Украины в момент парафирования договора" между государствами.
Министр обороны России Сергей Шойгу, который более двух недель не появлялся на публике, 29 марта заявил, что оккупационные войска в Украине теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса".
В тот же день Генштаб ВСУ и разведка США подтвердили отвод отдельных подразделений РФ с территории Киевской и Черниговской областей. При этом в Генштабе обратили внимание, что оккупанты проводят "перегруппировку для сосредоточения основных усилий на слобожанском и донецком направлениях".
Позднее Генштаб заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.
В Белом доме считают, что перемещение российских сил из окрестностей Киева – "это передислокация, а не вывод".