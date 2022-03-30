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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе подтвердили, что РФ частично отводит войска из Киевской и Черниговской областей. Данилов призвал не считать, что враг отступает

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Оккупанты несут значительные потери, отмечают в Генштабе
Оккупанты несут значительные потери, отмечают в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы РФ 30 марта продолжают частичный отвод войск с территории Киевской и Черниговской областей. Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18.00, опубликованной на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляется частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей", – говорится в сообщении. 

По данным Генштаба, оккупанты испытывают существенные трудности с введением в боевой состав расконсервированной техники, а также несут значительные потери.

В Генштабе также отметили, что самопровозглашенное руководство Беларуси продолжает отрицать участие в войне против Украины, но предоставляет территорию для размещения подразделений ВС РФ, аэродромной и транспортной сети, места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет и больницы для раненых оккупантов. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/284155327230886

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцированы на харьковское и донецкое направления. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, пишет "Украинская правда"

"Часть людей, которые были на черниговском и на киевском направлениях, передислоцируются. Часть из них появляется на харьковском и донецком направлениях. Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", – сказал секретарь СНБО.

Он призвал не делать далеко идущих выводов из заявлений России об уменьшении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях и не считать, что враг окончательно отступает.

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия "с целью повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров"  решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Представитель РФ Владимир Мединский в эфире RT уточнил, что это не означает прекращения огня, сообщал "Интерфакс". По мнению Мединского, Россия сделала "два огромных шага к миру", один из которых – постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлении, второй связан с "возможностью встречи президентов РФ и Украины в момент парафирования договора" между государствами.

Министр обороны России Сергей Шойгу, который более двух недель не появлялся на публике, 29 марта заявил, что оккупационные войска в Украине теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса"

В тот же день Генштаб ВСУ и разведка США подтвердили отвод отдельных подразделений РФ с территории Киевской и Черниговской областей. При этом в Генштабе обратили внимание, что оккупанты проводят "перегруппировку для сосредоточения основных усилий на слобожанском и донецком направлениях". 

Позднее Генштаб заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.

В Белом доме считают, что перемещение российских сил из окрестностей Киева – "это передислокация, а не вывод".

Теги: Генштаб ВСУ, Киевская область, Черниговская область, ротация, война России против Украины, Алексей Данилов, российские военные, российские оккупанты
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