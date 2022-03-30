В Генштабе подтвердили, что РФ частично отводит войска из Киевской и Черниговской областей. Данилов призвал не считать, что враг отступает

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляется частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты испытывают существенные трудности с введением в боевой состав расконсервированной техники, а также несут значительные потери.

В Генштабе также отметили, что самопровозглашенное руководство Беларуси продолжает отрицать участие в войне против Украины, но предоставляет территорию для размещения подразделений ВС РФ, аэродромной и транспортной сети, места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет и больницы для раненых оккупантов.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцированы на харьковское и донецкое направления. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, пишет "Украинская правда".

"Часть людей, которые были на черниговском и на киевском направлениях, передислоцируются. Часть из них появляется на харьковском и донецком направлениях. Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", – сказал секретарь СНБО.

Он призвал не делать далеко идущих выводов из заявлений России об уменьшении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях и не считать, что враг окончательно отступает.