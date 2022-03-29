В Чернигове погибло от 350 до 400 человек – Атрошенко

"У нас погибло уже 350 людей в городе. Это не окончательные данные. У нас сейчас переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь, будут более детальные цифры. Думаю, что эта цифра уже около 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело это все переносить", – сказал Атрошенко.

По его данным, в двух больницах Чернигова находится более 400 раненых. Каждый день после обстрелов в медучреждения поступает около 40 раненых, большинство из них – мирные жители.

28 марта в Черниговской области из-за обстрелов оккупантов возникло восемь пожаров. Два из них – в жилых домах, четыре – на промышленных и инфраструктурных объектах. Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.