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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Ивано-Франковска с гуманитарной миссией попал под обстрел под Черниговом

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По словам Марцинкива, несколько людей были ранены
По словам Марцинкива, несколько людей были ранены
Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под вражеский обстрел возле Чернигова, когда сопровождал гуманитарный груз в город. Об этом он сообщил в Facebook.

"Мы с гуманитарной миссией ездили в Чернигов помочь фактически окруженному городу. 26 марта произошли события, о которых я вам расскажу. Мы были обстреляны врагом. Слава Богу, все живы, есть несколько ребят, которых ранили", – отметил Марцинкив.

По его словам, их автомобиль враг обстрелял перед переправой, где ранее получил ранение журналист Андрей Цаплиенко.

"Мы пытались передать специальную связь и другую гуманитарную помощь", – утверждает мэр Ивано-Франковска.

Он отметил, что помощь для черниговцев и ВСУ все же удалось передать. Также Марцинкив выразил благодарность нежинскому городскому голове за помощь в эвакуации.

"Наш автобус фактически вышел из строя из-за выстрелов, почти решето. Война ближе, чем нам кажется", – добавил он.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/7166465896762197/

Контекст:

В ходе войны против Украины российские оккупанты подошли к Чернигову, дальше их не пустили Вооруженные силы Украины. Город частично находится в осаде. Из-за российского вторжения он остался без света, воды и тепла – город живет в условиях гуманитарной катастрофы.

Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население.

3 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко говорил, что разрушения в городе сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. 23 марта он сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".

По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Чернигов, Ивано-Франковск, война, Черниговская область, обстрелы, война России против Украины, Руслан Марцинкив
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