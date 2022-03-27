Мэр Ивано-Франковска с гуманитарной миссией попал под обстрел под Черниговом

По словам Марцинкива, несколько людей были ранены Фото: Руслан Марцінків / Facebook

"Мы с гуманитарной миссией ездили в Чернигов помочь фактически окруженному городу. 26 марта произошли события, о которых я вам расскажу. Мы были обстреляны врагом. Слава Богу, все живы, есть несколько ребят, которых ранили", – отметил Марцинкив.

По его словам, их автомобиль враг обстрелял перед переправой, где ранее получил ранение журналист Андрей Цаплиенко.

"Мы пытались передать специальную связь и другую гуманитарную помощь", – утверждает мэр Ивано-Франковска.

Он отметил, что помощь для черниговцев и ВСУ все же удалось передать. Также Марцинкив выразил благодарность нежинскому городскому голове за помощь в эвакуации.

"Наш автобус фактически вышел из строя из-за выстрелов, почти решето. Война ближе, чем нам кажется", – добавил он.