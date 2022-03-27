Мэр Ивано-Франковска с гуманитарной миссией попал под обстрел под Черниговом

"Мы с гуманитарной миссией ездили в Чернигов помочь фактически окруженному городу. 26 марта произошли события, о которых я вам расскажу. Мы были обстреляны врагом. Слава Богу, все живы, есть несколько ребят, которых ранили", – отметил Марцинкив.
По его словам, их автомобиль враг обстрелял перед переправой, где ранее получил ранение журналист Андрей Цаплиенко.
"Мы пытались передать специальную связь и другую гуманитарную помощь", – утверждает мэр Ивано-Франковска.
Он отметил, что помощь для черниговцев и ВСУ все же удалось передать. Также Марцинкив выразил благодарность нежинскому городскому голове за помощь в эвакуации.
"Наш автобус фактически вышел из строя из-за выстрелов, почти решето. Война ближе, чем нам кажется", – добавил он.
В ходе войны против Украины российские оккупанты подошли к Чернигову, дальше их не пустили Вооруженные силы Украины. Город частично находится в осаде. Из-за российского вторжения он остался без света, воды и тепла – город живет в условиях гуманитарной катастрофы.
Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население.
3 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко говорил, что разрушения в городе сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. 23 марта он сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".
По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.