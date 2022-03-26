Цаплиенко получил ранение, когда готовил материал о гуманитарном коридоре в Чернигов, съемочная группа попала под удар "Смерчей" – коллеги

Цаплиенко и его группа готовили сюжет о гуманитарном коридоре в Чернигов, но попали под обстрел.

Коллега журналиста, ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров навестил его после ранения и в Facebook рассказал, что съемочная группа попала под обстрел там, где его "быть не может по всем писаным и неписаным правилам".

"Коллеги стояли возле машины и готовились к съемке. Заметили дрон, но в укрытие не успели. С трех сторон прилетело три "Смерча". Успели упасть на землю возле машины. Кроме взрывов, было слышно, как осколки "секут" воздух. В этом коварность кассетных бомб. Андрей почувствовал очень сильный удар по бедру, будто чем-то тяжелым. Практически сразу в тот же квадрат начала "гасить" российская артиллерия. Подчеркиваю: это обычные жилые дома. Побежали в подвал. Андрей не сразу заметил, что джинсы в крови. Водитель принял смелое решение спрятать машину, рискуя жизнью. Чтобы дать шанс группе срочно добраться до больницы. В подвале Андрею оказали первую помощь", – написал Комаров.

По его словам, Цаплиенко получил ранения в бедра.

В сюжете ТСН военкор после инцидента сказал: "Иду сам, врачи, которые занимались мной, оказывая первую помощь, сказали, что я родился в рубашке. И я реально родился в рубашке. Потому что если бы немного выше или ниже прошел этот осколок – не знаю, я бы, наверное, сейчас тут не сидел, не стоял, не говорил".

Цаплиенко сообщал, что получил "небольшое осколочное" ранение, вечером 25 марта.

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Видео: ТСН / YouTube