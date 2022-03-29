В Черниговской области есть собственные "Чернобаевки" – глава ОВА Чаус

Вячеслав Чаус: Черниговская область большая, поэтому я видел здесь по крайней мере две "Чернобаевки" Фото: Chaus Viacheslav / Facebook

"Доброе утро, Черниговщина! "Чернобаевки" на Черниговщине растут как грибы после дождя. Враг действительно тупой, и наши Вооруженные cилы уничтожают очень много сил противника. Сегодня очень много работы. Поэтому поговорим позже. Верю в Бога и Вооруженные силы Украины!" – сказал Чаус в видеообращении.

27 марта глава области заявлял, что в регионе есть как минимум два фатальных для региона населенных пункта.

"Черниговская область большая, поэтому я видел здесь по крайней мере две "Чернобаевки". Надеюсь, что скоро их будет еще больше", – сказал он.

Чаус добавил, что сейчас делается все, чтобы завезти в Чернигов лекарства и еду.



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