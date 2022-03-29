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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черниговской области есть собственные "Чернобаевки" – глава ОВА Чаус

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Вячеслав Чаус: Черниговская область большая, поэтому я видел здесь по крайней мере две "Чернобаевки"
Вячеслав Чаус: Черниговская область большая, поэтому я видел здесь по крайней мере две "Чернобаевки"
Фото: Chaus Viacheslav / Facebook

В Черниговской области есть собственная "Чернобаевка" – место, где российские оккупанты терпят потери и поражения. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Доброе утро, Черниговщина! "Чернобаевки" на Черниговщине растут как грибы после дождя. Враг действительно тупой, и наши Вооруженные cилы уничтожают очень много сил противника. Сегодня очень много работы. Поэтому поговорим позже. Верю в Бога и Вооруженные силы Украины!" – сказал Чаус в видеообращении.

27 марта глава области заявлял, что в регионе есть как минимум два фатальных для региона населенных пункта.

"Черниговская область большая, поэтому я видел здесь по крайней мере две "Чернобаевки". Надеюсь, что скоро их будет еще больше", – сказал он.

Чаус добавил, что сейчас делается все, чтобы завезти в Чернигов лекарства и еду.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Чернобаевака находится в 10 км от Херсона и в 60 км от Николаева. Бои в этом районе шли с самого начала вторжения России. Российские оккупанты используют Чернобаевку под свой командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому нанесли уже как минимум 10 ударов, так как оккупанты продолжают заводить туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение. 

В ходе войны против Украины российские оккупанты подошли к Чернигову, дальше их не пустили Вооруженные силы Украины. Город частично находится в осаде. Из-за российского вторжения он остался без света, воды и тепла – город живет в условиях гуманитарной катастрофы.

Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население.

3 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко говорил, что разрушения в городе сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. 23 марта он сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль". По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

Теги: Чернигов, Вооруженные силы Украины, Черниговская область, война России против Украины, Вячеслав Чаус, российские оккупанты, Чернобаевка
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