Подконтрольные Украине районы Черниговской области полностью функционируют и принимают переселенцев – ОВА

"В районах Черниговской области, подконтрольных украинским властям, полностью функционируют органы власти и поддерживается нормальная жизнедеятельность", – отметил Чаус.

Он добавил, что в подконтрольных Украине районах организован учебный процесс и оказание медицинской помощи, а работники ОВА совместно с волонтерами занимаются переселенцами.

Нежинский район он указал как один из примеров.

"Жители Нежина и района, равно как и внутренне перемещенные лица, снабжаются пищевыми продуктами, средствами гигиены, медицинскими препаратами, в том числе инсулином, детским питанием", – написал он.

По словам Чауса, в Нежинском районе управления Госпотребслужбы совместно с отделениями полиции держат на контроле цены на значимые продукты питания.

Как информирует глава ОВА, в Нежинском районе доступны 82 старостата из 98 и в каждый из них регулярно прибывают гуманитарные грузы. Недоступной остается одна территориальная община. При этом в семи населенных пунктах района отсутствует полностью газоснабжение, в двух – частично, в 15 – отсутствует электроснабжение. В нескольких населенных пунктах отсутствует мобильная связь.

На захваченных территориях российские оккупанты продолжают террор против гражданского населения.

"Подтверждены факты похищения двух должностных лиц местного самоуправления и 11 гражданских", – сообщил Чаус.

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