Подконтрольные Украине районы Черниговской области полностью функционируют и принимают переселенцев – ОВА

"В районах Черниговской области, подконтрольных украинским властям, полностью функционируют органы власти и поддерживается нормальная жизнедеятельность", – отметил Чаус.
Он добавил, что в подконтрольных Украине районах организован учебный процесс и оказание медицинской помощи, а работники ОВА совместно с волонтерами занимаются переселенцами.
Нежинский район он указал как один из примеров.
"Жители Нежина и района, равно как и внутренне перемещенные лица, снабжаются пищевыми продуктами, средствами гигиены, медицинскими препаратами, в том числе инсулином, детским питанием", – написал он.
По словам Чауса, в Нежинском районе управления Госпотребслужбы совместно с отделениями полиции держат на контроле цены на значимые продукты питания.
Как информирует глава ОВА, в Нежинском районе доступны 82 старостата из 98 и в каждый из них регулярно прибывают гуманитарные грузы. Недоступной остается одна территориальная община. При этом в семи населенных пунктах района отсутствует полностью газоснабжение, в двух – частично, в 15 – отсутствует электроснабжение. В нескольких населенных пунктах отсутствует мобильная связь.
На захваченных территориях российские оккупанты продолжают террор против гражданского населения.
"Подтверждены факты похищения двух должностных лиц местного самоуправления и 11 гражданских", – сообщил Чаус.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ходе войны против Украины российские оккупанты подошли к Чернигову, дальше их не пустили Вооруженные силы Украины. Город частично находится в осаде. Из-за российского вторжения остался без света, воды и тепла – город живет в условиях гуманитарной катастрофы.
Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население.
3 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко говорил, что разрушения в городе сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. 23 марта он сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".
По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.