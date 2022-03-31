Зеленский о передвижении войск РФ под Киевом и Черниговом: Это не отвод, а результаты работы наших защитников

Сейчас, как сказал президент, "переломный момент, когда говорить можно и нужно только о самом главном".
"Да, есть переговорный процесс, который продолжается. Но это пока слова, без конкретики. Есть также слова о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова, о якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отвод, а результаты изгнания. Результаты работы наших защитников. Но также видим, что в то же время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. К этому мы готовимся. Мы никому не верим, ни в какие словесные красивые конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя и сейчас это самое главное", – заявил он.
Зеленский заверил: Украина ничего не отдаст и будет бороться "за каждый метр земли и за каждого человека". Он призвал политиков не вести дискуссии, "к которым они привыкли в мирное время".
"Если кто-то делает вид, якобы может поучать наши Вооруженные силы, как воевать и противостоять врагу, то лучший путь это сделать – отправиться на поле боя непосредственно, не из кресла дома или места, куда выехали за безопасностью, а из реальных боевых столкновений. Если не готовы к этому – не стоит учить наших защитников и защитниц", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.
В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцированы на харьковское и донецкое направления.