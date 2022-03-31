Зеленский о передвижении войск РФ под Киевом и Черниговом: Это не отвод, а результаты работы наших защитников

Зеленский: Мы видим, что происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. К этому мы готовимся Фото: president.gov.ua

Сейчас, как сказал президент, "переломный момент, когда говорить можно и нужно только о самом главном".

"Да, есть переговорный процесс, который продолжается. Но это пока слова, без конкретики. Есть также слова о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова, о якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отвод, а результаты изгнания. Результаты работы наших защитников. Но также видим, что в то же время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. К этому мы готовимся. Мы никому не верим, ни в какие словесные красивые конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя и сейчас это самое главное", – заявил он.

Зеленский заверил: Украина ничего не отдаст и будет бороться "за каждый метр земли и за каждого человека". Он призвал политиков не вести дискуссии, "к которым они привыкли в мирное время".

"Если кто-то делает вид, якобы может поучать наши Вооруженные силы, как воевать и противостоять врагу, то лучший путь это сделать – отправиться на поле боя непосредственно, не из кресла дома или места, куда выехали за безопасностью, а из реальных боевых столкновений. Если не готовы к этому – не стоит учить наших защитников и защитниц", – добавил он.

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