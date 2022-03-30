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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Пока Россия блокирует наши порты, она не имеет права использовать все порты свободного мира

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Зеленский выступил перед парламентом Норвегии по видеосвязи
Зеленский выступил перед парламентом Норвегии по видеосвязи
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 30 марта перед парламентом Норвегии, призвал запретить судам и кораблям из России заходить в порты Европы. Запись выступления обнародовали в Facebook Офиса президента.

"Евросоюз, а значит, я надеюсь, и Норвегия должны наконец реализовать запрет для российских судов пользоваться портами на континенте. Пока Россия блокирует наши порты, она не имеет права использовать все порты свободного мира. Хочу подчеркнуть: это не вопрос о деньгах, нет, это вопрос о свободе и безопасности мореплавания в мире", – сказал он.

Зеленский рассказал о минах, которые установила РФ в Черном море и действиях оккупантов на море.

"Коварство российских действий на море заслуживают отдельного внимания, потому что это одна из самых больших угроз международной безопасности из всех, возникавших после Второй мировой войны. Украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией с первого дня их вторжения. Около сотни кораблей не могут выйти в Средиземное море. Некоторые суда были просто захвачены – это пиратство для кражи груза. Несколько судов получили огневой удар. Но блокада портов была реализована Россией не просто силами флота. Они заминировали море. И сейчас мины, установленные российскими силами, дрейфуют по морю. И это опасность для любого: для любых судов и портов любой страны в Черноморском регионе", – подчеркнул он.

В марте три таких мины – в районе Болгарии, Румынии, а также в Босфорском проливе – были обнаружены и обезврежены, напомнил президент Украины.

"Не хочется даже и представлять, что будет, если часть этих мин не удастся вовремя обезвредить. Кто тогда пострадает? Возможно, паромы, не дай бог. Или пассажирские лайнеры. Или торговые суда. А может быть, и танкеры, подрыв которых может привести не только к человеческим жертвам, но и к масштабной экологической катастрофе. И тогда Россия снова скажет, как всегда, что это вроде бы не она. Как говорила неоднократно – когда убивала в Европе критиков российских властей или даже сбила малайзийский Boeing в небе над Донбассом. Война сейчас не ограничивается только нашими границами. Ни одно другое государство со времен Второй мировой войны и агрессии нацистов на море не создавало такой угрозы свободному мореходству, какую уже создала Россия", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия, которая масштабно вторглась в Украину 24 февраля, заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

По информации Министерства иностранных дел Украины, РФ использовала мины, захваченные в Крыму в 2014 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Норвегия, Черное море, Средиземное море, Владимир Зеленский, война России против Украины, мины, малайзийский Boeing, судоходство, море
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