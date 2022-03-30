Зеленский выступил в парламенте Норвегии. Он стал первым иностранным лидером со времен Второй мировой после Черчилля, которому дали такое право

Президент норвежского парламента Масуд Гараххани, представляя Зеленского, сказал, что до него такое право получал только Уинстон Черчилль, когда был премьер-министром Великобритании.

"Только два раза со времен Второй мировой войны мы позволяли выступать иностранному гостю на пленарном заседании. Первым был Уинстон Черчилль в 1948 году, и сейчас для меня честь представить президента Украины Владимира Зеленского", – сказал он. Члены парламента приветствовали Зеленского аплодисментами.

Президент Украины говорил о разрушениях и жертвах среди мирного населения Украины в результате российской агрессии, о санкциях и российских минах, дрейфующих в Черном море. Он также благодарил Норвегию за уже оказываемую поддержку и просил о предоставлении оружия.

"Норвежский народ! У нас вами такой путь, что мы всегда встречаемся в истории в непростых, но определяющих моментах для Европы", – сказал Зеленский.

Он говорил об истории обеих стран и отметил, что после войны Украине придется "не только восстанавливать страну физически – отстраивать наши города, проводить разминирование нашей земли, моря", но и будет необходимо проводить реабилитацию граждан – как военных, так и гражданских лиц.

"Лечить после ранений, после всего, что им пришлось пережить. Я знаю, что у вашего государства огромный опыт в реабилитации. И это то, с чем вы тоже можете нам помочь. И уже сейчас я приглашаю вас присоединяться к нашему проекту восстановления Украины. Колоссальные потери, которые мы понесли, означают, что и объем восстановления, объем необходимых инвестиций будет также колоссальным. Как один из самых ответственных инвесторов в мире, Норвегия может сделать многое, чтобы вернуть стабильность на востоке Европы, – сказал Зеленский. – Надеюсь, что уже скоро, когда мы сможем вместе восстановить мир в Украине, а это будет, я смогу пригласить вас, пригласить вместе с детьми, принять участие в таком параде на один из наших праздников – в Киеве. Чтобы отметить нашу общую свободу, наше общее право на счастливое будущее для наших детей. В мире, в Украине, в Европе. Потому что, как говорится, если от Европы откалывается скала, Европа становится меньше. Поэтому мы должны сделать все, чтобы такая скала, как Украина, всегда была с Европой. Только вместе".

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