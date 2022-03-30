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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский выступил в парламенте Норвегии. Он стал первым иностранным лидером со времен Второй мировой после Черчилля, которому дали такое право

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Зеленского в парламенте Норвегии встретили аплодисментами
Зеленского в парламенте Норвегии встретили аплодисментами
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта по видеосвязи выступил перед парламентом Норвегии – Стортингом. Запись выступления обнародовала его пресс-служба в Facebook.

Президент норвежского парламента Масуд Гараххани, представляя Зеленского, сказал, что до него такое право получал только Уинстон Черчилль, когда был премьер-министром Великобритании. 

"Только два раза со времен Второй мировой войны мы позволяли выступать иностранному гостю на пленарном заседании. Первым был Уинстон Черчилль в 1948 году, и сейчас для меня честь представить президента Украины Владимира Зеленского", – сказал он. Члены парламента приветствовали Зеленского аплодисментами. 

Президент Украины говорил о разрушениях и жертвах среди мирного населения Украины в результате российской агрессии, о санкциях и российских минах, дрейфующих в Черном море. Он также благодарил Норвегию за уже оказываемую поддержку и просил о предоставлении оружия. 

"Норвежский народ! У нас вами такой путь, что мы всегда встречаемся в истории в непростых, но определяющих моментах для Европы", – сказал Зеленский.

Он говорил об истории обеих стран и отметил, что после войны Украине придется "не только восстанавливать страну физически – отстраивать наши города, проводить разминирование нашей земли, моря", но и будет необходимо проводить реабилитацию граждан – как военных, так и гражданских лиц.

"Лечить после ранений, после всего, что им пришлось пережить. Я знаю, что у вашего государства огромный опыт в реабилитации. И это то, с чем вы тоже можете нам помочь. И уже сейчас я приглашаю вас присоединяться к нашему проекту восстановления Украины. Колоссальные потери, которые мы понесли, означают, что и объем восстановления, объем необходимых инвестиций будет также колоссальным. Как один из самых ответственных инвесторов в мире, Норвегия может сделать многое, чтобы вернуть стабильность на востоке Европы, – сказал Зеленский. – Надеюсь, что уже скоро, когда мы сможем вместе восстановить мир в Украине, а это будет, я смогу пригласить вас, пригласить вместе с детьми, принять участие в таком параде на один из наших праздников – в Киеве. Чтобы отметить нашу общую свободу, наше общее право на счастливое будущее для наших детей. В мире, в Украине, в Европе. Потому что, как говорится, если от Европы откалывается скала, Европа становится меньше. Поэтому мы должны сделать все, чтобы такая скала, как Украина, всегда была с Европой. Только вместе".  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2885293705096915/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Норвегия, Владимир Зеленский, парламент, российская агрессия, война России против Украины, Уинстон Черчилль
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