Джонсон о речи Зеленского в британском парламенте: Никогда раньше Палата общин не слышала такого выступления

Джонсон: Я думаю, что сегодня одним из самых гордых слов в свободном мире является: "Я – українець" – "I am a Ukrainian" Фото: Boris Johnson / Twitter

Запись выступления Джонсона публикует ВВС.

"Никогда раньше, за все века нашей парламентской демократии, Палата общин не слышала такого выступления. В великой европейской столице, находящейся сейчас под прицелом российских орудий, президент Владимир Зеленский твердо стоит на страже демократии и свободы", – сказал Джонсон.

Украинцы, которые защищают свои дома, вдохновляют миллионы людей своим мужеством и преданностью, подчеркнул он.

"И я думаю, что сегодня одним из самых гордых слов в свободном мире является: "Я – українець" – "I am a Ukrainian", – добавил он.

"Never before... has our House listened to such an address"



Ukrainian President Zelensky "moved the hearts of everybody" as he spoke to MPs via video link, says UK Prime Minister Boris Johnsonhttps://t.co/pEN7iIJiJm pic.twitter.com/ZOdzEf0Jmu — BBC Politics (@BBCPolitics) March 8, 2022

Зеленский выступал перед Палатой общин по видеосвязи, он говорил о войне, которую начала Россия, и российской агрессии, которой противостоит Украина, о жертвах среди мирного населения и разрушениях в результате бомбардировок Россией и частично повторил знаменитую речь Уинстона Черчилля от 1940 года, которая получила название "Мы будем сражаться на пляжах".

"Усиливайте санкции против государства-террориста. Признайте его наконец государством-террористом. Найдите способ сделать безопасным наше украинское небо. Сделайте то, что вы можете. То, что вам нужно. К чему обязывает величие вашего государства и вашего народа. Слава великой Украине! Слава Великобритании!" – обратился он к депутатам Палаты общин в финале выступления. Палата аплодировала ему стоя, а британские СМИ назвали выступление историческим.