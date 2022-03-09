Зеленский: Мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они говорят о нас

Зеленский напомнил, что во время Второй мировой войны нацисты вели войну с Великобританией в воздухе и не преуспели в ней.

"Выступая сегодня в британском парламенте, я вспомнил другие трудные времена. Другие, но такие похожие. 1940 год, когда тирания угрожала, как она думала, небольшому острову. И была уверена, что остров не выдержит жестоких ударов, бомбардировок и блокады. А вышло, что остров смог больше, чем тирания. Ибо имел мудрость. Имел выдержку. Друзей. И силу. И верил в будущее – свое и свободы в Европе. Как мы верим. Как мы боремся. И как мы победим. Взгляните: мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они все понимают. Они говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление. После войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит это "после войны", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что России не удастся обмануть мир и обойти санкции.

"Будет и новый план Маршалла для Украины. Запад сформирует этот пакет поддержки. Сегодня об этом сказал британский премьер-министр. Человек слова, искренний друг Украины. Уже ожидаем жестких решений от Европейского союза. Санкционных. Против России. За эту войну. За эту агрессию. О которой авторы еще пожалеют. Это будет. Обязательно. И потому так важно, чтобы в руководстве России осознали: США, Великобритании, Евросоюзу, Канаде, Австралии, Японии и другим свободным странам мир будет только подражать. А значит, его не обмануть. Санкции не обойти", – убежден глава государства.

Зеленский отметил, что многие сегодня в новостях видели историю о том, что ООН якобы не считает российское вторжение войной.

"Я знаю, это возмутило многих, и не только в Украине. Благодарен нашей команде. Мы все выяснили, быстро получив заверения: в структурах ООН не будет лжи. Не будет подыгрывания агрессору. Слово "война" будет звучать на этой площадке. Потому что это правда. Мы не позволим никому на свете игнорировать страдания и убийства наших людей, наших детей", – сказал президент Украины.