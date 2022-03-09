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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они говорят о нас

Владимир Зеленский: Для народа, который так героически защищается, обязательно наступит "после войны"
Владимир Зеленский: Для народа, который так героически защищается, обязательно наступит "после войны"
Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Весь мир понимает, что у нынешней России нет будущего, и готов помогать и поддерживать послевоенное восстановление Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам Украины 8 марта. Обращение опубликовано в Facebook президента.

Зеленский напомнил, что во время Второй мировой войны нацисты вели войну с Великобританией в воздухе и не преуспели в ней. 

"Выступая сегодня в британском парламенте, я вспомнил другие трудные времена. Другие, но такие похожие. 1940 год, когда тирания угрожала, как она думала, небольшому острову. И была уверена, что остров не выдержит жестоких ударов, бомбардировок и блокады. А вышло, что остров смог больше, чем тирания. Ибо имел мудрость. Имел выдержку. Друзей. И силу. И верил в будущее – свое и свободы в Европе. Как мы верим. Как мы боремся. И как мы победим. Взгляните: мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они все понимают. Они говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление. После войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит это "после войны", – заявил Зеленский. 

Он подчеркнул, что России не удастся обмануть мир и обойти санкции.

"Будет и новый план Маршалла для Украины. Запад сформирует этот пакет поддержки. Сегодня об этом сказал британский премьер-министр. Человек слова, искренний друг Украины. Уже ожидаем жестких решений от Европейского союза. Санкционных. Против России. За эту войну. За эту агрессию. О которой авторы еще пожалеют. Это будет. Обязательно. И потому так важно, чтобы в руководстве России осознали: США, Великобритании, Евросоюзу, Канаде, Австралии, Японии и другим свободным странам мир будет только подражать. А значит, его не обмануть. Санкции не обойти", – убежден глава государства.

Зеленский отметил, что многие сегодня в новостях видели историю о том, что ООН якобы не считает российское вторжение войной.

"Я знаю, это возмутило многих, и не только в Украине. Благодарен нашей команде. Мы все выяснили, быстро получив заверения: в структурах ООН не будет лжи. Не будет подыгрывания агрессору. Слово "война" будет звучать на этой площадке. Потому что это правда. Мы не позволим никому на свете игнорировать страдания и убийства наших людей, наших детей", – сказал президент Украины.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/357371539620625/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в Украине. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 4.00 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах от рук российских солдат. 

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, ООН, Великобритания, война, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, план Маршалла
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