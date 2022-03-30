Украина и Норвегия начали диалог о поставках газа на следующий отопительный сезон – Зеленский

Зеленский: Во всем мире доверие к Норвегии всегда было и, я уверен, будет на максимуме. Это резко контрастирует с тем, как ведет себя Россия Фото: president.gov.ua

"Вы являетесь одним из наиболее ответственных поставщиков энергоресурсов в мире. Во всем мире доверие к Норвегии всегда было и, я уверен, будет на максимуме. Это резко контрастирует с тем, как ведет себя Россия при поставке энергоресурсов. Именно вы можете внести определяющий вклад в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины. Мы уже начали диалог по поставкам в Украину около 5 млрд м³ газа на следующий отопительный сезон", – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что этот диалог станет основой для длительного сотрудничества двух стран в энергетической сфере.