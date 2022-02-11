Зеленский ожидает от программы повышения энергоэффективности экономии 8 млрд грн в следующем отопительном сезоне

"Мною инициирована программа, цель которой – снизить использование импортных энергоносителей… В этом году будут приняты меры по запуску программы повышения энергоэффективности примерно в 5 тыс. многоэтажных домов по Украине. В отношении ожидаемого эффекта – по результатам года мы планируем уменьшить потребление газа на 2,5%, или 437 млн м³", – сказал Зеленский.
По словам президента, программа большая и сложная, но "она станет большим шагом вперед относительно реализации термомодернизации в государстве".
"Результаты, я думаю, смогут ощутить более 1,5 млн граждан, которые уже в следующем отопительном сезоне смогут платить за тепло вплоть до 60% меньше. Речь о 700 тыс. семей, которые проживают в многоэтажных домах. Сложно говорить сегодня про эффект, но, я думаю, эффект будет масштабным. Экономия, к слову, почти 8 млрд грн на отопительный сезон 2022–2023 годов", – сказал он.
Зеленский добавил, что сэкономленные деньги планируют потратить на социальные проекты, повышение зарплат, гарантии защиты незащищенных слоев населения.
Контекст:
27 октября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что приоритетом украинской власти становятся поиск альтернативных источников топлива, развитие возобновляемой энергетики и энергомодернизация.
В 2022 году правительство Украины планирует начать масштабную программу энергомодернизации страны, которая, по словам Шмыгаля, может обеспечить Украине до $1,5 млрд экономии ежегодно.
29 декабря Кабинет Министров на своем заседании одобрил национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года.