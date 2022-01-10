В Днепре присвоили 4,5 млн грн, выделенные ЕБРР на повышение энергоэффективности школ и детских садов – полиция

По информации полиции в схеме участвовали семь человек – руководители и владельцы коммерческих структур, а также коммунального предприятия. Они разработали план действий по присвоению средств, выделенных ЕБРР.

"Кредитные средства были предназначены для внедрения энергоэффективных мероприятий в школах и дошкольных детских заведениях Днепра, а именно это замена окон, ремонт кровли, утепление фасадов, замена теплооборудования. Как выяснили правоохранители, работы производились по завышенной стоимости, а материалы не соответствовали техническим нормам, указанным в тендерной документации. Некоторые материалы даже производились кустарным способом на местах проведения строительных работ", – отметили в сообщении.

Госбюро расследований летом прошлого года сообщило организатору и участникам схемы о подозрении. 4 января 2022 года обвинительные акты в отношении фигурантов направили в суд.

Открыты производства по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог); ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемым может грозить лишение свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.