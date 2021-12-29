Кабмин Украины одобрил национальный план действий по энергоэффективности

План, принятый Кабмином, определил первичное и конечное потребление энергии в Украине в 2030 году Фото: depositphotos.com

Согласно документу, первичное и конечное потребление энергии в Украине в 2030 году не должно превышать 91,5 млн тонн нефтяного эквивалента и 50,5 млн тонн нефтяного эквивалента соответственно.

"По энергоэффективному сценарию предполагается достичь сокращения потребления энергии в 2030 году относительно базового сценария развития экономики и энергетической системы (Business-as-usual): на 22,3% (первичное потребление энергии); на 17,1% (конечное потребление энергии)", – отметили в релизе.

В национальный план включен ряд мер по повышению энергоэффективности, они охватывают жилищный и общественный сектор, транспорт, промышленность, энергетику.

"Мероприятия включают стимулирование энергоэффективности промышленных предприятий и жилых домов, энергомаркировку и экодизайн, полный коммерческий учет коммунальных услуг, сокращение потерь в сетях передачи и распределения электрической энергии, распределения природного газа", – отметили в правительстве.

В документе учтена необходимость повышения уровня эффективного использования энергии на всех этапах – от ее генерации до транспортировки и потребления.