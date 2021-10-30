В 2022 году в Украине начнется масштабная энергомодернизация – Шмыгаль

"В 2022 году правительство планирует начать масштабную программу энергомодернизации страны. Внедрение мер по энергоэффективности в коммунальной сфере может обеспечить до $1,5 млрд экономии ежегодно", – написал он.

Глава украинского правительства считает, что "запуск такой программы – это вопрос и экономического развития, и лучшей подготовки к отопительному сезону, и уменьшения сумм в платежках".