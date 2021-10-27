Модернизация устаревшей инфраструктуры поможет снизить коммунальные платежи – Шмыгаль

"Правительство по инициативе президента готовит масштабные проекты. Восстановление и модернизация устаревшей энергетической инфраструктуры помогут снизить потерю тепла при поставках, а значит, уменьшить коммунальные платежки", – сказал Шмыгаль.

В ходе визита он проверил ход строительства модульной твердотопливной котельной Очеретинского учебно-воспитательного комплекса и ознакомился с проектами газопроводов Марьинки и Красногоровки.

По информации КМУ, строительство котельной в пгт Очеретино будет завершено до конца 2021 года.

Строительство газопроводов в Марьинке и Красногоровке позволит возобновить газоснабжение 27 тыс. потребителей. Эти проекты позволят в дальнейшем газифицировать населенные пункты Покровского района.