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Украинское государство будет экономить на социальных выплатах более 10 млрд грн в год – Шмыгаль

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Шмыгаль пообещал, что единое социальное окно будет лишено коррупции
Шмыгаль пообещал, что единое социальное окно будет лишено коррупции
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

В 2022 году в Украине полноценно заработает диджитализация социальной сферы. Об этом 23 октября проинформировал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 2022 года в Украине полноценно заработает Единый социальный реестр. Состоится объединение десятка не связанных между собой реестров и информационных систем социальной сферы. [...] По подсчетам аналитиков, после полноценного запуска реестра государство будет экономить на социальных выплатах более 10 млрд грн ежегодно", – написал он.

По словам премьера, "эти средства будут получены благодаря повышению адресности выплат и ликвидации различных злоупотреблений".

"Правительство сможет направить сэкономленные средства на повышение выплат тем, кто в этом действительно нуждается", – подчеркнул Шмыгаль.

Он объяснил, что в реестр войдут все виды социальных выплат – "от пенсий и субсидий до выплат по малообеспеченности и помощи по безработице".

"Также в него будут включены 125 административных услуг социального характера. Впервые на практике мы реализуем принцип единого социального окна для каждого человека, удобного и лишенного коррупции", – заявил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/444445950455947

Контекст:

В августе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что его ведомство работает над запуском единого реестра социальных выплат, который поможет бороться с так называемыми "мертвыми душами". По его словам, таким образом "можно оптимизировать около 10% соцвыплат – их не будут платить тем людям, которые не имеют на это права".

Теги: коррупция, социальные выплаты, выплаты, премьер-министр, Денис Шмыгаль, диджитализация
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