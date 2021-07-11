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ДЕНЬГИ

"Для целевых соцвыплат". В Нацбанке рассказали о возможных вариантах использования электронной гривны

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НБУ опросил 100 экспертов
НБУ опросил 100 экспертов
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Большинство опрошенных Национальным банком Украины (НБУ) экспертов поддержали вариант использования электронной гривны для социальных выплат украинцам. Об этом в НБУ проинформировали 9 июля.

"Вариант использования е-гривны как инструмента для целевых социальных выплат занимает предпоследнее место по количеству набранных баллов. В то же время 77% респондентов поддержали этот вариант в случае, если на базе электронной гривны будут введены "программируемые" целевые деньги для осуществления государством выплат (которые могут быть потрачены исключительно на конкретные цели или в конкретный период времени)", – говорится в сообщении.

НБУ проводил опрос среди 100 экспертов финансового рынка с разнопрофильным опытом: розничный бизнес и инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, цифровая трансформация органов государственной власти, виртуальные активы.

Регулятор отмечает, что после опроса и с учетом международного опыта будут изучаться такие варианты использования электронной гривны:

  • е-гривна для розничных безналичных платежей с возможным функционалом "программируемых" денег и возможностью осуществления целевых социальных выплат;
  • е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);
  • е-гривна для трансграничных платежей.
Контекст:

Изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC) – е-гривны – Национальный банк Украины начал в 2016 году. В 2018 году было проведено пилотный проект по выпуску е-гривны для розничных платежей на платформе блокчейн.

Теги: гривна, НБУ, деньги, Нацбанк, выплаты, финансы, блокчейн, рынки
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