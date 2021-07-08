Гривна подешевела относительно евро и доллара

К доллару гривна подешевела на пять копеек: с 27,25 грн/$ до 27,30 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на три копейки: с 32,26 грн/€ до 32,29 грн/€.

К российскому рублю гривна укрепилась с 3,71 грн/10 руб. до 3,68/10 руб.