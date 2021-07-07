Гривна укрепилась относительно всех основных валют

Курс гривны к евро поднялся на 11 копеек Фото: depositphotos.com

К доллару гривна укрепилась на четыре копейки: с 27,29 грн/$ до 27,25 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся на 11 копеек: с 32,37 грн/€ до 32,26 грн/€.

К российскому рублю гривна укрепилась с 3,72 грн/10 руб. до 3,71/10 руб.