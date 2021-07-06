Гривна подорожала относительно евро и доллара

К доллару гривна укрепилась на 12 копеек Фото: depositphotos.com

К доллару гривна укрепилась на 12 копеек: с 27,41 грн/$ до 27,29 грн/$

Курс гривны к евро поднялся на четыре копейки: с 32,41 грн/€ до 32,37 грн/€.

К российскому рублю гривна осталась на уровне 3,72 грн/10 руб.