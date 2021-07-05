Гривна подорожала относительно евро

К доллару гривна подешевела на три копейки: с 27,38 грн/$ до 27,41 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на 11 копеек: с 32,52 грн/€ до 32,41 грн/€.

К российскому рублю гривна поднялась в цене с 3,76 грн/10 руб. до 3,72 грн/10 руб.