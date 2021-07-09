Гривна подешевела относительно евро

К доллару гривна подорожала на одну копейку: с 27,30 грн/$ до 27,29 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на три копейки: с 32,29 грн/€ до 32,32 грн/€.

К российскому рублю гривна укрепилась с 3,68 грн/10 руб. до 3,63/10 руб.