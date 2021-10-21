Рада приняла закон об энергоэффективности

Рада приняла закон во втором чтении и в целом Фото: rada.gov.ua

За проголосовали 282 нардепа.

"Законопроект разработан с целью установления правовых, экономических и организационных основ деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности, обеспечения проведения энергоэффективных мероприятий во время производства, транспортировки, передачи, распределения, поставки и потребления энергии", – говорится в пояснительной записке.

Документ, в частности, определяет основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергоэффективности, особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности, формирование стратегии энергоэффективности зданий, принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти и другое.

В первом чтении проект закона приняли 4 марта.