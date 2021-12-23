В 2022 году в Украине начнут утеплять 5 тыс. многоэтажек – Шмыгаль

"Начнем с продуманого утепления и модернизации 5 тыс. многоквартирных домов. Также вместе с нашими международными партнерами будет повышена энергоэффективность сотен школ, больниц, садиков, бюджетных и коммунальных учреждений. Цель всех этих мероприятий – сокращение потребления газа на 30–40% в следующие годы", – сказал он.

По словам главы правительства, "вместе с запланированным повышением собственной добычи газа это позволит обеспечить настоящую энергонезависимость" Украины.

27 октября Шмыгаль говорил, что приоритетом украинской власти становятся поиск альтернативных источников топлива, развитие возобновляемой энергетики и энергомодернизация.

По его данным, внедрение мер по энергоэффективности в коммунальной сфере может обеспечить Украине до $1,5 млрд экономии ежегодно.