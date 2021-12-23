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В 2022 году в Украине начнут утеплять 5 тыс. многоэтажек – Шмыгаль

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Потребление газа намерены снизить
Потребление газа намерены снизить
Фото: ЕРА

В 2022 году в Украине собираются заняться энергомодернизацией жилья и учреждений. Об этом 23 декабря на заседании Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Начнем с продуманого утепления и модернизации 5 тыс. многоквартирных домов. Также вместе с нашими международными партнерами будет повышена энергоэффективность сотен школ, больниц, садиков, бюджетных и коммунальных учреждений. Цель всех этих мероприятий – сокращение потребления газа на 30–40% в следующие годы", – сказал он.

По словам главы правительства, "вместе с запланированным повышением собственной добычи газа это позволит обеспечить настоящую энергонезависимость" Украины.

27 октября Шмыгаль говорил, что приоритетом украинской власти становятся поиск альтернативных источников топлива, развитие возобновляемой энергетики и энергомодернизация.

По его данным, внедрение мер по энергоэффективности в коммунальной сфере может обеспечить Украине до $1,5 млрд экономии ежегодно.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 21 декабря обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Из-за высокой стоимости газа в Украине прогнозировали ряд проблем, в том числе с поставками хлеба и с урожаем в 2022 году.

Теги: Кабинет Министров, газ, энергетика, правительство, школы, энергоэффективность, больницы, детский сад, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, цена на газ
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