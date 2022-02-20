Украина имеет достаточно энергоресурсов, работает по четырем направлениям – Шмыгаль

"У Украины достаточно энергоресурсов, чтобы отопительный сезон завершился спокойно. Запасы угля вдвое больше, чем год назад. Запасы газа больше, чем были в 2014-2018 годах на эту дату", – написал он.

Премьер отметил, что "до конца марта придет еще 10 кораблей с углем, а "Нафтогаз" импортирует в ближайшие два месяца по меньшей мере 1,1 млрд м³ газа".

"Параллельно правительство двигается еще по четырем направлениям, чтобы обеспечить энергонезависимость нашего государства: увеличение собственной добычи газа и угля, термомодернизация жилищного фонда, присоединение к европейской энергосети (ENTSO-E), диверсификация реверса газа из стран ЕС", – объяснил Шмыгаль.